- Очень жёсткая. Когда она приезжала на базу, всем было страшно. Такое ощущение, что пожаловал президент какой страны. Но она любила футбол. Может, её мнение не всегда было правильным, но она настоящий фанат. Не могу сказать о ней ничего плохого, хотя у меня был при ней самый большой штраф. Она всегда говорила всё прямо в глаза, за это я её уважал, - передаёт слова Чорлуки "СЭ".
67-летняя Ольга Смородская работала на посту президента московского "Локомотива" в период с июля 2010 года по август 2016 года. При её руководстве красно-зелёные стали обладателями Кубка России в сезоне-2014/2015, а также выиграли бронзовые медали чемпионата России годом ранее.
38-летний экс-центральный защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука выступал за "железнодорожников" с июля 2012 года до завершения карьеры игрока в июле 2021 года.
"Я не украла ни копейки!" Смородская раскритиковала деятельность Геркуса и Наумова на посту президента "Локомотива"
Чорлука: когда Смородская приезжала на базу "Локомотива", всем было страшно. Очень жёсткая
Хорватский экс-центральный защитник "Локомотива" Ведран Чорлука поделился воспоминаниями об экс-президенте "железнодорожников" Ольге Смородской.
Фото: ФК "Уфа"