- Почему я критиковала Зарему Салихову, которая тоже является женщиной из футбола? Она никакая не женщина в футболе. Она была женой президента клуба и в какой-то момент решила, что может открыто выступать с критикой всех и вся в СМИ. Ну пожалуйста, комментируй свой "Спартак" - никаких проблем. Но она же начала обсуждать всех подряд, в том числе и меня. Поэтому у меня была соответствующая реакция, - цитирует Смородскую Sport24.
Жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова нередко высказывается в СМИ по вопросам, связанным с красно-белыми и с российским футболом. Федун был собственником контрольного пакета акций московского клуба с марта 2004 года по август 2022 года. При этом его супруга не занимала никаких официальных должностей в "Спартаке".
Ольга Смородская работала в должности президента московского "Локомотива" с июля 2010 года по август 2016 года.
Смородская: Зарема - никакая не женщина в футболе. Жена президента клуба решила, что может выступать с критикой в СМИ
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская критически высказалась о жене экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Фото: МатчПремьер