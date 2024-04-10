"Думаю, что определенное преимущество в этом матче будет у "Краснодара". Почему? У "Зенита" первое место в таблице, ничья их в принципе устраивает. Это мысль будет присутствовать. Краснодарцам нужно отыгрывать упущенное, и настрой у игроков будет запредельный", - цитирует Туманова "Матч ТВ".
Матч 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит" состоится 13-го апреля в 17:00 по московскому времени. После 22-х сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Напомним, что в середине марта руководство южан отправило в отставку Владимира Ивича и назначило на пост главного тренера Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. "Быки" вылетели из Кубка России, уступив в Пути регионов подмосковным "Химкам" (0:2).
Тукманов: думаю, что определенное преимущество в матче с "Зенитом" будет у "Краснодара"
Бывший вице?президент РФС Александр Тукманов высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит".
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