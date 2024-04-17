"В этой игре футбола не было, но как я и говорил, что "Спартак" не проиграет. Зачем вообще было играть этот матч, если никто не вылетает? Этот формат кубка – ужасен. Соревновательный дух убит. Никто никуда не вылетает, поэтому можно выйти на поле и просто отбыть номер. Ужас", - заявил Мостовой.
"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в Санкт-Петербурге в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч "Зенит" одержал победу (2:1 и 0:0) и вышел в финал Пути РПЛ, где в двухматчевом противостоянии сразится с ЦСКА.
Московский "Спартак" вылетел из Пути РПЛ, но продолжит выступление в Кубке России. "Красно-белые" сыграют с московским "Динамо" на втором этапе 1/2 финала Пути регионов. Во втором полуфинале Пути регионов встретятся вылетевшая от ЦСКА "Балтика" и "Ростов".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: в игре "Зенита" и "Спартака" футбола не было. Формат кубка - ужас, никто не вылетает и можно отбывать номер
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал формат Кубка России после матча 1/2 финала Пути РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: Global Look Press