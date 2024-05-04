- Это назначение не спонтанное и не случайное. Саша попал в наш спектр виденья ещё в августе 2023 года, когда мы на всякий случай прорабатывали кандидатов на замену Юрану. Сергея Николаевича Юрана могли забрать в другие клубы. Поэтому команда не могла остаться без тренерского штаба и главного тренера. Этот план выжидал своё время, и он не стал неактуальным с того периода. Случилось то, что случилось. Мы созвонились с Сашей, объяснили нашу потребность и поняли, что есть заинтересованность. Вот так вот и ударили по рукам, - передаёт слова Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
4 мая официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" сообщил о назначении 46-летнего сербского специалиста Саши Илича главным тренером команды. До 29 апреля эту должность занимал 54-летний российский тренер Сергей Юран, с которым волжане стали одной из лучших команд лиги по качеству обороны в осенней части сезона (16 попущенных голов в 18 матчах), но показали неудачные результаты в весенней части (4 очка в 8 матчах Российской премьер-лиги и серия из 6 поражений подряд с разницей мячей 8:21).
В турнирной таблице чемпионата нижегородцы находятся на 11 месте, набрав 28 очков в 26 матчах.
Дмитрий Черышев: кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в "Пари НН"?
Гендиректор "Пари НН" объяснил назначение Илича главным тренером
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал назначение сербского тренера Саши Илича главным тренером команды.
Фото: "Чемпионат"