- Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в "Пари НН"? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец! Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему? - передаёт слова Черышева "Чемпионат".
Ранее официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" объявил, что новым главным тренером команды стал 46-летний сербский специалист Саша Илич, ранее тренировавший греческий "Атромитос". До "Атромитоса" Илич работал в софийском ЦСКА, сербских "Чукаричках" и системе юношеских команд сборной Сербии.
Напомним, 29 апреля пресс-служба "Пари НН" сообщила о расставании с 54-летним главным тренером Сергеем Юраном. В весенней части сезона волжане набрали 4 очка в 8 матчах Российской премьер-лиги, став худшей командой по этому показателю, и на момент увольнения Юрана потерпели 6 поражений подряд. Сейчас нижегородцы с 28 очками в 26 матчах находятся на 11 месте, опережая зону стыковых матчей на 2 очка, зону прямого вылета - на 3 очка.
Дмитрий Черышев: кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в "Пари НН"?
Главный тренер "Шинника" и экс-наставник "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев эмоционально отреагировал на назначение серба Саши Илича на пост главного тренера "Пари НН".
Фото: ФК "Атромитос"