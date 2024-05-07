- Поведение Галактионова в данной истории разочаровывает больше всего. Сейчас сложилась ситуация, когда главный тренер говорит Артёму, что он хорошо тренируется, что его всё устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Происходят абсолютно нелогичные публичные высказывания, слова главного тренера раз за разом расходятся с делом, - передаёт слова Гольдмана Matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что 35-летний форвард "Локомотива" Артём Дзюба отказался от опции автоматической пролонгации истекающего контракта с клубом, чтобы получить в конце сезона больше игрового времени.
Из 11 матчей "железнодорожников" во всех турнирах в весенней части сезона нападающий принял участие в 6 матчах с суммарным игровыми временем 200 минут, не отметившись результативными действиями. В осенней части сезона Дзюба забил 4 гола и отдал 3 голевых паса в Российской премьер-лиге, а также 1 результативную передачу в Кубке России.
"Чемпионат": Дзюба отказался от автопродления контакта с "Локомотивом"
Агент Дзюбы - о ситуации с контрактом в "Локомотиве": поведение Галактионова в этой истории разочаровывает больше всего
Агент 35-летнего нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал ситуацию с игровым временем футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"