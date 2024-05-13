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Канчельскис: "Динамо" борется за чемпионство, потому что произошли осечки соперников и фарт

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался о притязаниях "Динамо" на чемпионство в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Динамо" борется за чемпионство, потому что произошли стечения обстоятельств, удача, осечки соперников и фарт. Звёзды должны были сойтись, чтобы "Динамо" стало чемпионом", - сказал он.

Андрей Канчельскис добавил, что "бело-голубые" должны воспользоваться теми ошибками, которые совершили "Зенит" и "Краснодар", у подопечных Марцела Лички есть реальный шанс завоевать чемпионский титул, считает бывший игрок "Манчестер Юнайтед".

За два тура до конца чемпионата "Динамо" располагается на первом месте с 53-мя набранными очками. Петербуржский "Зенит" в последние четыре игры в рамках РПЛ ни разу не победил, в последнем матче "сине-бело-голубые" проиграли ЦСКА (0:1) на "Газпром Арене". Третью строчку занимает "Краснодар", который также имел возможность единолично возглавить турнирную таблицу, но сначала "быки" сыграли вничью с "Крыльями Советов", а потом и вовсе проиграли "Ахмату" (0:1), в последнем матче уступил московскому "Спартаку" (1:0).

Источник: "Чемпионов"

Динамо Андрей Канчельскис
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