"Динамо" борется за чемпионство, потому что произошли стечения обстоятельств, удача, осечки соперников и фарт. Звёзды должны были сойтись, чтобы "Динамо" стало чемпионом", - сказал он.
Андрей Канчельскис добавил, что "бело-голубые" должны воспользоваться теми ошибками, которые совершили "Зенит" и "Краснодар", у подопечных Марцела Лички есть реальный шанс завоевать чемпионский титул, считает бывший игрок "Манчестер Юнайтед".
За два тура до конца чемпионата "Динамо" располагается на первом месте с 53-мя набранными очками. Петербуржский "Зенит" в последние четыре игры в рамках РПЛ ни разу не победил, в последнем матче "сине-бело-голубые" проиграли ЦСКА (0:1) на "Газпром Арене". Третью строчку занимает "Краснодар", который также имел возможность единолично возглавить турнирную таблицу, но сначала "быки" сыграли вничью с "Крыльями Советов", а потом и вовсе проиграли "Ахмату" (0:1), в последнем матче уступил московскому "Спартаку" (1:0).
Источник: "Чемпионов"
Канчельскис: "Динамо" борется за чемпионство, потому что произошли осечки соперников и фарт
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался о притязаниях "Динамо" на чемпионство в РПЛ.
Фото: РИА Новости