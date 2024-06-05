"Из-за налога с российского рынка ушло очень много непонятных людей. Поэтому я думаю, что настало время ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы, которые хватаются за все тяжкие и не видят наших специалистов, немножко одумались. Нашим тренерам не дают возможности работать и терпеть какие-то локальные неудачи. Нужно время, чтобы добиться результата", - высказался Гершкович.
Как отметил Гершкович, в российские клубы приглашают, по его мнению, не совсем опытных специалистов из-за рубежа, а отечественных тренеров обходят стороной. При этом зачастую иностранцы не дают нужного результата. Гершкович уточнил, что он не имеет ничего против опытных иностранных тренеров, которые работали в России и показывали результат, он привел в пример Лучано Спаллетти, Фабио Капелло, Гуса Хиддинка и других. По мнению Гершковича, предлагаемый налог поможет избавиться от иностранных тренеров не самого высокого уровня.
Российский тренер Валерий Овчинников высказался по поводу приглашения сербских тренеров в РПЛ, такую тенденцию он назвал странной. Отметим, что со следующего сезона сразу два сербских специалиста станут новыми тренерами "Спартака" и ЦСКА - это Деян Станкович и Марко Николич. Ранее другой серб Владимир Ивич был главным тренером "Краснодара", в "Пари НН" вместо ушедшего Сергея Юрана пригласили сербского специалиста Сашу Илича.
Источник: "Чемпионат"
Экс-футболист Гершкович предложил ввести налог на иностранных тренеров
Бывший футболист "Торпедо", "Локомотива" и "Динамо" Михаил Гершкович предложил ввести налог на иностранных тренеров, чтобы таким образом защитить российских специалистов.
Фото: "Чемпионат"