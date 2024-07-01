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Агент Миранчука рассказал о планах Антона после ухода из "Локомотива"

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Агент полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал уход футболиста из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
- Антон ушёл, потому что сошлось много факторов: как делалось предложение и так далее. Клуб стал не тем. Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Россию мы не рассматриваем, - передаёт слова Шпинёва "Чемпионат".

Ранее пресс-служба московского "Локомотива" сообщила об уходе из клуба 28-летнего атакующего хавбека сборной России Антона Миранчука, у которого истёк срок действия контракта. По словам генерального директора "железнодорожников" Владимира Леонченко, красно-зелёные предложили Миранчуку выгодный вариант нового контракта, однако получили отказ.

Гендиректор Леонченко: "Локомотив" сделал Миранчуку максимально возможное предложение по новому контракту

Локомотив Антон Миранчук Вадим Шпинев Российские трансферы
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