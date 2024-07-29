"Я хорошо отношусь к Александру Ивановичу – виделись, общались, прикалывались. Но на тот момент, когда меня звали в "Зенит", он болел за "Динамо" – все же помнят те самые видеоролики, которые всплывали в интернете. Наверное, на тот момент он еще не болел душой за "Зенит", - сказал Глушаков.
Этим летом Денис в качестве свободного агента подписал контракт с подмосковными "Химками". В составе красно-черных 38-летний футболист успел сыграть в двух матчах Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену в играх с махачкалинским "Динамо" (1:1) и "Спартаком" (1:3). До того, как перейти в подмосковную команду хавбек выступал "Урарту" в чемпионате Армении. В своей карьере Глушаков также выступал за грозненский "Ахмат", "Пари Нижний Новгород", "Локомотив" и "Спартак". В составе красно-белых в сезоне-2016/17 он стал чемпионом России.
Источник: "РБ Спорт"
Глушаков: когда меня звали в "Зенит", Александр Медведев болел за "Динамо"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков отреагировал на опровержение председателя правления "Зенита" Александра Медведева о том, что игрока приглашали в "Зенит".
Фото: РИА Новости