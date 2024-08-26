"Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности", - цитирует Фернандеса "Чемпионат".
Защитник Марио Фернандес покинул петербургский "Зенит" этим летом на правах свободного агента - футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Всего на счету экс-игрока сборной России 271 матч в Российской Премьер-Лиге, 9 забитых мячей и 35 результативных передач. Ранее защитник выступал за московский ЦСКА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Марио Фернандес: я бы хотел продолжить карьеру в России
Бывший игрок сборной России Марио Фернандес заявил, что хотел бы еще поиграть в России.
Фото: ФК "Зенит"