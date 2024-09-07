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Мовсисян: не сомневаюсь, что мы увидим Сперцяна в хорошем европейском клубе

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Бывший нападающий "Краснодара" Юра Мовсисян высказался о перспективах полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцян ещё молодой игрок с большой перспективой. Я уверен, что рано или поздно он в любом случае уедет играть в европейскую лигу. Если смотреть на прогресс Эдо, то он очень правильно и стремительно развивается, становится сильнее. Не сомневаюсь, что через какое-то время мы увидим Сперцяна в хорошем европейском клубе", - сказал Мовсисян.

Эдуард Сперцян начинал карьеру в футбольной академии "Краснодара". Дебют за первую команду состоялся в сезоне-2020/21, сейчас полузащитник регулярно выходит в стартовом составе "быков" и является игроком основного состава. Всего Эдуард провел за краснодарский клуб 118 матчей, в которых отличился 33 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро - один из самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги. Действующее трудовое соглашение с "Краснодаром" рассчитано до 30 июня 2026 года.

Источник: Metaratings

Эдуард Сперцян Юрий Мовсисян Краснодар
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