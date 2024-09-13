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Веллитон: "Зенит" - большой клуб, но никогда не станет такой великой командой, как "Спартак"

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Бывший бразильский нападающий "Спартака" Веллитон сравнил по уровню величия московский клуб с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" всегда был и будет величайшим и главным клубом России, несмотря ни на какие проблемы. "Зенит" - большой клуб, но никогда не станет такой великой и первой командой страны, как "Спартак", - заявил Веллитон.

Напомним, Веллитон защищал цвета "Спартака" с 2007 по 2014 год, на его счету 133 матча, 61 забитый мяч и 19 голевых передач. В составе красно-белых бразилец дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата, три раза завоёвывал серебряные медали РПЛ. Недавно экс-спартаковец прилетел в Москву на матч звёзд "Спартака", в котором отметился дублем. Во время общения с прессой Веллитон изъявил желание снова играть в красно-белой футболке.

Источник: "РБ Спорт"

Веллитон Спартак Зенит
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