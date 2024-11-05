Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Тренер вратарей сборной России Кафанов сообщил, что Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор с матчем в Краснодаре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Виталий Кафанов пропустит ноябрьский сбор национальной команды.
Фото: ТАСС
- Сафонов не приедет. Дадим другим вратарям поиграть. Это решение сугубо спортивное, - передаёт слова Кафанова РИА Новости.

Ранее Виталий Кафанов сообщал, что окончательное решение о присутствии или отсутствии Матвея Сафонова на предстоящем сборе будет принято вечером 3 ноября.

В ноябре 2024 года сборной России предстоит провести два товарищеских матча - с национальной командой Брунея в Краснодаре 15 ноября и со сборной Сирии в Волгограде 19 ноября.

Сборная России Матвей Сафонов Виталий Кафанов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится