- Сафонов не приедет. Дадим другим вратарям поиграть. Это решение сугубо спортивное, - передаёт слова Кафанова РИА Новости.
Ранее Виталий Кафанов сообщал, что окончательное решение о присутствии или отсутствии Матвея Сафонова на предстоящем сборе будет принято вечером 3 ноября.
В ноябре 2024 года сборной России предстоит провести два товарищеских матча - с национальной командой Брунея в Краснодаре 15 ноября и со сборной Сирии в Волгограде 19 ноября.
Тренер вратарей сборной России Кафанов сообщил, что Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор с матчем в Краснодаре
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Виталий Кафанов пропустит ноябрьский сбор национальной команды.
Фото: ТАСС