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Непомнящий - о шести голах Угальде в двух матчах: это просто чудеса

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результативности форварда "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ
В матче 17-го тура РПЛ с "Краснодаром" нападающий красно-белых дважды поразил ворота соперника. В 16-м туре с "Локомотивом" Угальде забил четыре мяча. Всего на счету футболиста в нынешнем сезоне 14 голов, он является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент.

- Это просто чудеса. Бывает, что, когда нападающий в порядке в плане психологии, куража, у него залетает всё, что можно. Ну и мастерство, конечно, впечатляет. Особенно когда он принял из глубины передачу, одним касанием обработал и забил. Это не просто удача, а большое мастерство, - цитирует Непомнящего "Евро-Футбол.Ру".

"Спартак" имеет в своем активе 34 балла и идет на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет пять очков.

7 декабря команда Деяна Станковича в 18-м туре РПЛ дома сыграет с "Пари НН", начало матча запланировано на 14:00 мск.

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