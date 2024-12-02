Непомнящий - о шести голах Угальде в двух матчах: это просто чудеса

В матче 17-го тура РПЛ с "Краснодаром" нападающий красно-белых дважды поразил ворота соперника. В 16-м туре с "Локомотивом" Угальде забил четыре мяча. Всего на счету футболиста в нынешнем сезоне 14 голов, он является лучшим бомбардиром чемпионата России на данный момент.
- Это просто чудеса. Бывает, что, когда нападающий в порядке в плане психологии, куража, у него залетает всё, что можно. Ну и мастерство, конечно, впечатляет. Особенно когда он принял из глубины передачу, одним касанием обработал и забил. Это не просто удача, а большое мастерство, - цитирует Непомнящего "Евро-Футбол.Ру".
"Спартак" имеет в своем активе 34 балла и идет на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет пять очков.
7 декабря команда Деяна Станковича в 18-м туре РПЛ дома сыграет с "Пари НН", начало матча запланировано на 14:00 мск.