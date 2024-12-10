"Чемпионат": воспитанник "Ахмата" Садулаев близок к оформлению бесплатного перехода в "Зенит" летом 2025 года

24-летний левый вингер грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев близок к подписанию отложенного контракта с петербургским "Зенитом", сообщают СМИ. По данным источника, футболист, контракт которого с бело-зелёными истекает в июне 2025 года, сразу после этого перейдёт на правах свободного агента к сине-бело-голубым. Согласно действующему регламенту, любой игрок имеет право вести переговоры с любым клубом за полгода до окончания срока действия своего текущего контракта.
Сообщается, что стороны сейчас согласовывают детали соглашения и должны подписать его в ближайшее время, при этом сам Садулаев заинтересован в этом трансфере и рассчитывает побороться за место в основном составе петербуржцев.
Лечи Садулаев является воспитанником клубной академии грозненского "Ахмата" и всю свою карьеру выступал только за бело-зелёных, оценочная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне Лечи сыграл за клуб в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.
За сборную России Садулаев провёл 4 матча, отметившись в них 1 забитым голом и 2 ассистентскими действиями.
Источник: "Чемпионат"
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По данным СМИ, 24-летний вингер "Ахмата" Лечи Садулаев летом 2025 года может перейти в "Зенит" на правах свободного агента.
Фото: ФК "Ахмат"