"Батраков – главный актив РПЛ прямо сейчас. Он показывает великолепную игру, приятно видеть, что в России появляются звезды. Интерес "Манчестер Сити"? Это реально, у них огромная скаутская сеть по всему миру, они действительно наблюдают за ним. Думаю, летом этот трансфер возможен", — отметил Барбоза в интервью с "РБ Спорт".
В сезоне 2024/2025 19-летний полузащитник "Локомотива" забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 17 матчах РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Батракова в 8 миллионов евро. Контракт молодого игрока будет действовать еще два с половиной года, до 30 июня 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками в своем активе.
Агент Барбоза: переход Алексея Батракова в "Манчестер Сити" возможен уже в летнее трансферное окно
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал шансы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова на переход в европейский гранд.
Фото: ФК "Локомотив"