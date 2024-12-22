- У нас была доказана ситуация с "Чайкой", можем поэтому сказать - да, мы знаем что берут. Судьи взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем сразу же стали исправлять - все финансовые отношения должны идти через федерацию.
Кто из таких арбитров судит сейчас в РПЛ? Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность, - передает слова руководителя судейского комитета "РБ Спорт".
Напомним, ранее исполнительного директора "Чайки" Олега Баяна приговорили к штрафу в размере 1,8 млн рублей за подкупы футбольных арбитров. При этом функционер сообщил, что трое судей, которые брали деньги, на данный момент продолжают работу на матчах Премьер-лиги.
В СМИ сообщалось, что арбитрам платили не за необходимый результат в матче, а как благодарность за отработанный матч.
В конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что у "Крыльев Советов" есть долг в размере 36 миллионов рублей перед преступниками в судейском корпусе. Позже глава региона сообщил, что обратился в правоохранительные органы, в данный момент проводятся все необходимые проверки.
Павел Каманцев руководит судейским комитетом РФС с лета 2022 года.
Глава судейского комитета РФС: мы знаем, что судьи берут деньги
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что некоторые арбитры берут взятки.
Фото: РФС