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Metaratings: "Динамо" активизировало переговоры с "Ростовом" по Глебову

По данным СМИ, руководство московского "Динамо" активно обсуждает с "Ростовом" вопрос возможного трансфера опорного хавбека Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
Московское "Динамо" активизировало переговоры по возможному трансферу 25-летнего опорного полузащитника и капитана "Ростова" Данила Глебова, сообщают СМИ. По данным источника, согласовываемая клубами сумма трансферной компенсации за игрока сборной России может составить около 9-10 миллионов евро.

Ранее в латиноамериканских СМИ появилась информация об интересе мексиканской "Гвадалахары" к 28-летнему опорному хавбеку "Динамо" Луису Чавесу.

В текущем сезоне на счету Данила Глебова 23 матча за "Ростов" во всех турнирах, 1 гол и 1 результативный пас. Глебов является капитаном жёлто-синих с сентября 2021 года и самым дорогим игроком клуба по оценке портала Transfermarkt, его оценочная стоимость составляет 8 миллионов евро, текущий контракт действует до июня 2028 года.

Источник: Metaratings.ru

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