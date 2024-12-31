- Да, он был в Минске, провел несколько игр, стал чемпионом Белоруссии. Сейчас у Дани есть желание вернуться в Россию. Попробуем провести консультации с клубами. С учетом того, что он провел очень хороший отрезок, возможно, снова появится интерес от других команд РПЛ.
Даниил Куликов, играющий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником Академии московского "Локомотива". В феврале этого года хавбек расторг договор с "железнодорожниками" и перешел в "Родину", а летом в качестве свободного агент присоединился к минскому "Динамо". В составе белорусской команды 26-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя голевыми ассистами.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: у Куликова есть желание вернуться в Россию
Агент Владимир Кузьмичев рассказал, что хавбек минского "Динамо" Даниил Куликов хотел бы вернуться в Россию.
Фото: ФК "Локомотив"