"Насколько я понимаю, никаких законодательных запретов у англичан с оплатой в Россию не существует. Они сами себе это придумывают. Когда нужно платить российским клубам, они отказываются, ссылаясь на то, чтоб нужно получить специальное разрешение от государственного органа для произведения оплаты. Они прикрываются им как запретом. Но это не запрет, а просто процедура. А когда действительно нужно заплатить, как в случае с Изидором или Кралом, они получают такое разрешение и платят", - приводит слова Прокопца "СЭ".
1 февраля петербургский "Зенит" официально объявил о переходе французского нападающего Вильсона Изидора в английский "Сандерленд". После полугода аренды англичане приняли решение выкупить нападающего. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 24-летнего футболиста составила 6 миллионов евро.
Изидор и "Сандерленд" заключили друг с другом контракт на срок до конца сезона-2027/28. В текущем сезоне француз принял участие в 26 официальных матчах, в которых забил 9 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4 миллиона евро.
Юрист рассказал, столкнётся ли "Зенит" с проблемами при получении денег от "Сандерленда" за Изидора
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, будут проблемы с оплатой в Россию у английского "Сандерленда", который выкупил у "Зенита" нападающего Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"