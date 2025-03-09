«Сложно критиковать ребят, не могу их упрекнуть. Мы видели сами, чего нам не хватило первые 30 минут. Все ребята бойцы, они хотели победить. Когда проигрываешь дуэль, не забираешь подборы, то сложно действовать и сдвигать игру к воротам соперника. Подборы стали ключевыми в первые 30 минут игры, мы не смогли их забрать. «Рубин» первые 30 минут играл агрессивно, а мы должны были отвечать. Следующие 60 минут я гордился игрой своей команды», — цитирует Станковича «Чемпионат».
После 20 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. «Рубин» же находится на восьмой позиции, имея в активе 29 очков.
16 марта красно-белые проведут свой следующий матч на домашнем стадионе «Лукойл Арена» против «Зенита».
Станкович объяснил поражение "Спартака" в матче с "Рубином"
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против казанского «Рубина» (1:2).
Фото: ФК "Спартак"