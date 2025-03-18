"Не сказал бы, что соперник хотел отдать нам этот матч — они вышли стартовым составом, стремились пройти дальше. Но мы сыграли лучше, где-то наш вратарь выручил. Во втором тайме переломили игру и забили хороший гол, заработали пенальти", - цитирует Зорина "Чемпионат".
Напомним, что грозненский "Ахмат" одержал победу над "Краснодаром" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России со счетом 2:1. В следующем раунде команда Сергея Ташуева сыграет на выезде с московским "Локомотивом". Действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".
После 21-го сыгранного тура грозненцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками. В 22-м туре чемпионата России "Ахмат" сыграет на своем поле с московским "Спартаком".
Зорин: "Ахмат" заслуженно прошел "Краснодар" благодаря настрою
Футболист "Ахмата" Даниил Зорин поделился воспоминаниями о победе над "Краснодаром" в четвертьфинальной встрече Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Ахмат"