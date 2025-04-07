— Акинфеев с "Динамо" провёл 900-й матч в карьере. Представляете себя на такой отметке?
— Без шансов (улыбается). Игорь — такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола, - цитирует Лунева "Чемпионат".
Вчера, 6-го марта, ЦСКА на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:1 в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Этот матч стал 900-м в карьере голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева. Всего на счету 38-летнего вратаря 789 матчей в составе ЦСКА и 111 встреч в составе национальной команды России.
После 23-х сыгранных туров команда Марко Николича занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 44-мя набранными очками. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице.
Лунев: Акинфеев - такая же легенда, как Овечкин
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ