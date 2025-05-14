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Хомуха: ЦСКА может обыграть "Зенит" в Москве, но в суперфинал пройдет петербургский клуб

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящем матче "армейцев" с "Зенитом" в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"
"ЦСКА может обыграть "Зенит" в Москве, но в суперфинал пройдет петербургский клуб. Да, конечно, шансы есть всегда, однако, для того, чтобы "армейцы" победили в двухматчевом противостоянии, нужно будет забить быстрый гол", - цитирует Хомуху "РБ Спорт".

Сегодня, 14-го мая, ЦСКА примет на своем поле петербургский "Зенит" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что первая встреча этих команд в финале верхней сетки завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка страны.

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