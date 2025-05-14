"ЦСКА может обыграть "Зенит" в Москве, но в суперфинал пройдет петербургский клуб. Да, конечно, шансы есть всегда, однако, для того, чтобы "армейцы" победили в двухматчевом противостоянии, нужно будет забить быстрый гол", - цитирует Хомуху "РБ Спорт".
Сегодня, 14-го мая, ЦСКА примет на своем поле петербургский "Зенит" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что первая встреча этих команд в финале верхней сетки завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка страны.
Хомуха: ЦСКА может обыграть "Зенит" в Москве, но в суперфинал пройдет петербургский клуб
Фото: ФК "Зенит"