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Комличенко: у "Ростова" хорошие шансы на трофей. Мы точно будем бороться

Форвард "Ростова" Николай Комличенко поделился мыслями о предстоящем финале Пути регионов Кубка России против "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"
"У "Ростова" хорошие шансы на трофей. Мы точно будем бороться, дальше все зависит от нас. "Спартак" хорошая команда. Они будут играть дома - не будет Fan ID и будет много болельщиков. Будет хорошая атмосфера!" - цитирует Комличенко "Чемпионат".

Матч между столичным "Спартаком" и "Ростовом" в рамках финала Пути регионов Кубка России состоится завтра, 15 мая. Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

В суперфинале Кубка России победитель этой пары встретится с победителем пары "Зенит" - ЦСКА, который станет известен сегодня, 14 мая.

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