"На Соболева определенно повлиял наш 12-й игрок. При такой трибуне, при таких глыбах сложно забить. Это магия наших болельщиков", - цитирует Бокова "СЭ".
Вчера, 14-го мая, ЦСКА на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 4:3 - пен.). В Суперфинале турнира команда Марко Николича сыграет с победителем пары "Спартак" - "Ростов".
После 28-ми сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 55-ю набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 6 баллов.
"Это магия наших болельщиков". Голкипер ЦСКА Боков - о пенальти Соболева
Фото: ПФК ЦСКА