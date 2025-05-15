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"Это магия наших болельщиков". Голкипер ЦСКА Боков - о пенальти Соболева

Голкипер ЦСКА Данила Боков прокомментировал победу над "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
"На Соболева определенно повлиял наш 12-й игрок. При такой трибуне, при таких глыбах сложно забить. Это магия наших болельщиков", - цитирует Бокова "СЭ".

Вчера, 14-го мая, ЦСКА на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 4:3 - пен.). В Суперфинале турнира команда Марко Николича сыграет с победителем пары "Спартак" - "Ростов".

После 28-ми сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 55-ю набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 6 баллов.

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