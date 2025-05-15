"Противостояние ЦСКА и "Спартака" будет одним из лучших и интересных матчей, на мой взгляд. Это команды с большими амбициями и традициями, которые будут стремиться к победе. И титул будет стоять во главе. Конечно, я бы хотел видеть такой финал", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Вчера, 14-го мая, ЦСКА на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (2:2, 4:3 - пен.) и вышел в Суперфинал турнира.
Сегодня, 15-го мая, московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов" в финале нижней сетки турнира. Победитель этой встречи сыграет в Суперфинале Кубка России с подопечными Марко Николича. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Газзаев: я бы хотел увидеть в Суперфинале Кубка России матч ЦСКА со "Спартаком"
Российский тренер Валерий Газзаев назвал команды, которые хотел бы видеть в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"