«Ростов», конечно, очень старался, но где-то ему немного повезло. Всё-таки «Спартак» слишком плохо сыграл в обороне. Я всегда говорил, что Бабич вообще никакой. В атаке он ещё подыгрывает, а в обороне вообще ничего не может сделать. Да и Максименко порой дурака валяет. Так-то хозяева поля атаковали больше, чем соперник, но не шел мяч в ворота. Тем не менее в защите «Спартак» очень плох, а оборона — это фундамент, от нее все и идёт. Но «Ростов» при этом выглядел неплохо. Теперь ЦСКА в Суперфинале встретится с «Ростовом». У соперника хорошая команда. Но армейцы явно сильнее, поэтому выиграют Кубок России», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет центральный нападающий Ливай Гарсия.
Соперником ростовчан станет московский ЦСКА, который ранее обыграл «Зенит» в финале Пути РПЛ по сумме двух матчей (4:3).
Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Пономарев: "Спартак" слишком плохо сыграл в обороне. Бабич вообще никакой
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"