«Да, это катастрофа. Даже стыдно проигрывать при такой поддержке трибун. Последние результаты команды — трагедия. Игры проходят не так, как мы хотим, и результат не тот, который мы хотим. Не хочется говорить, что это футбол и такое случается, но результат налицо — мы проигрываем, а другая команда выигрывает. Победы в последних играх не спасут этот сезон «Спартака». Мы боролись за два титула, а в итоге не получим ни одного. По крайней мере, мы можем завершить сезон со слегка поднятой головой», — заявил Гарсия «Чемпионату».
В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет центральный нападающий Ливай Гарсия.
После 28 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. До конца чемпионата осталось два тура. Красно-белым предстоят матчи против «Крыльев Советов» и «Химок».
Гарсия: стыдно проигрывать "Ростову" при такой поддержке трибун. Последние результаты команды — трагедия
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия эмоционально отреагировал на поражение от «Ростова» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"