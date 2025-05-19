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"СЭ": руководство и тренерский штаб "Ростова" объявят об уходе после Суперфинала Кубка России

По информации СМИ, после завершения текущего сезона произойдёт полная смена руководства и тренерского штаба ФК "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
Руководство и тренерский штаб "Ростова" покинут клуб после завершения текущего сезона, сообщают СМИ. По данным источника, об этом будет объявлено после Суперфинала Кубка России с участием жёлто-синих, который состоится 1 июня.

Сообщается, что клуб покинут президент Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, тренерский штаб, более 50 сотрудников клубного офиса и ряд игроков.

По данным источника, в руководство дончан войдут люди, представляющие интересы владельца выступающей в Первой лиге "Чайки" бизнесмена Андрея Чайки, который будет иметь отношение к принятию ключевых решений в жизни "Ростова".

Спортивный директор жёлто-синих Алексей Рыскин подтвердил информацию о своём уходе.


Источник: "СЭ"


Спортивный директор "Ростова" Рыскин: ухожу после окончания сезона

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