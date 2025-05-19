- Про Андрея Чайку ничего неизвестно. Но про меня правда - я ухожу после окончания сезона. За других не могу сказать. Устал, хочется паузу взять. Планы позаниматься здоровьем, - передаёт слова Рыскина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о возможных кадровых перестановках в руководстве "Ростова" по завершении сезона-2024/2025. Жёлто-синие набрали 38 очков в 29 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в Кубке России команда вышла в Суперфинал, где сыграет с московским ЦСКА.
Алексей Рыскин занимал должность спортивного директора "Ростова" с лета 2017 года.
Спортивный директор "Ростова" Рыскин: ухожу после окончания сезона
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о своём уходе из клуба после завершения текущего сезона.
Фото: ФК "Ростов"