"Однозначно правильно, что "Акрон" продлил контракт с Дзюбой. Я ещё давно говорил: "Как "Локомотив" мог отказаться от Артёма?" Он помог бы команде. В чемпионате России спокойно сзади играл бы и Серёга Игнашевич, он точно бы пригодился кому-то", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, что тольяттинский "Акрон" продлил контракт с Артемом Дзюбой на один сезон. Нападающий присоединился к клубу осенью 2024 года и заключил соглашение на один год.
В минувшем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинцев во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.
Мостовой - о Дзюбе в "Акроне": в РПЛ спокойно мог бы играть и Серега Игнашевич
Экс-игрок сборной России Андрей Мостовой высказался о продлении "Акроном" контракта с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"