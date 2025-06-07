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Комличенко: много раз прокручивал в голове Суперфинал Кубка России

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал о своих переживаниях после поражения в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
"После Суперфинала Кубка России было тяжело. Потом пришлось переключиться на сборную. Благодаря тренировкам и рабочему процессу ты всё равно стараешься переключаться и думать о другом.

Ничего не пересматривал. Всё помнил, прокручивал много раз в голове. Стараюсь меньше думать об этом", - цитирует Комличенко "Чемпионат".

Напомним, что "Ростов" уступил ЦСКА в Суперфинале Кубка России (0:0, 3:4 -пен.). Ранее нападающий южан Николай Комличенко заявил, что покинет клуб в летнее трансферное окно. По итогам сезона-2024/2025 "Ростов" занял 8 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 39 очков.

В минувшем сезоне форвард провел во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро, контракт форварда с "Ростовом" истекает летом 2026 года.

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