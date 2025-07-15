- С научной точки зрения, если копнуть на миллион или десять тысяч лет назад, то было два вида человека: травоядный и плотоядный. Те, кто ели только траву, вымерли. Нужно понимать, что взрослому организму нужны животные жиры. Думаю, это ошибочное мнение. Глебов ещё молодой игрок, он неправильно понял Челестини, - передаёт слова Попова Metaratings.ru.
Ранее 19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил о появившемся при новом тренерском штабе запрете на употребление игроками мяса.
В июне 2025 года пост главного тренера ЦСКА занял 49-летний швейцарец Фабио Челестини.
"Это нельзя делать!" Пономарёв раскритиковал запрет на употребление мяса игроками ЦСКА
Алексей Попов - о запрете мяса в ЦСКА: Глебов ещё молодой игрок, он неправильно понял Челестини
Экс-защитник "Рубина", двукратный чемпион России Алексей Попов прокомментировал информацию о запрете употребления мяса тренерским штабом московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА