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Пруцев высказался о возможном переходе из "Спартака" в европейский клуб

Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Если и уходить из "Спартака", то в достойную европейскую команду. В идеале — из топ?5, которая играет в еврокубках", - приводит слова Пруцева Sport24.

В прошлом сезоне Данил Пруцев провел за московский "Спартак" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 4 миллиона евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

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