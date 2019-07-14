«Зубы показывать – это у дантиста». Григорян вернулся!

«Тамбов» играл свой первый матч в премьер-лиге сразу против «Зенита». Новичок проиграл, хотя и сделал это не без шансов: команда хорошо продержалась первый тайм, но потеряла концентрацию сразу после перерыва и пропустила два. Благодаря ошибке Лунёва получилось вернуться в игру, но дотянуть до ничьей «Тамбов» не сподобился.
Тактическая победа Семака над Григоряном. Чемпиона ФНЛ хватило только на один тайм
Всё равно получилось бодро. А после матча началось то, чего многие журналисты ждали с большим нетерпением, чем саму игру:
- Видите, футбол – такая штука. Можно, выходя из раздевалки, прозевать и главному тренеру. Я прозевал один гол, команда – два. В перерыве общались, что нужно быть внимательными. Если бы не эти два мяча и пятиминутка, можно было бы говорить о достаточно качественном матче с нашей стороны. Но это и говорит о мастерстве команды, которая выиграла. Она использовала потерю нами концентрации на пять минут, - начал легендарный Григорян.
На вопрос, как понять «прозевали гол», тренер невозмутимо отвечал:
- Бывает иногда, задерживаюсь на минуту-полторы из раздевалки. Есть много причин, одна из них простая – надо просто ходить в туалет.
– Вчера «Сочи» оставил приятное впечатление, показали зубы сегодня вы. Можно ли сказать, что РПЛ получила качественное усиление в лице Тамбова и Сочи?
– Мне не интересно, кто что показал из других команд. Показ зубов не дает набор очков. У нас очень многонациональная команда, возможно, самая многонациональная в РПЛ. У нас собраны сильные мужчины. Нужно показывать характер. Зубы показывать – это у дантиста.
– Не вопрос, а пожелание: с возвращением в РПЛ, оставайтесь таким же прямым и содержательным.
– Спасибо, то есть вы мне желаете надолго не задержаться, - ударно завершил Григорян.
И всё это, не говоря о замечательном пиджаке, который Григорян надел на первую игру сезона. После такого стильного появления обидное прозвище Кононова может найти нового носителя.
Правда, коннотации будут совсем другие.
Учитывая славную историю Григоряна в премьер-лиге, возникает явное подозрение, что нас ждёт ещё много историй в этом году. Например, в «Анжи» он мочил Константина Базелюка сразу же после матча и называл Журавеля мазохистом
Таким способом (выяснилось позднее) Григорян пытался мотивировать молодого футболиста. Специфично, не правда ли?
Не в восторге от сотрудничества с Григоряном остался и тот же Юрченко, стоявший в позапрошлом сезоне за «Анжи». Вратарь рассказывал:
– Что больше всего запомнилось? Каверзный вопрос. Одним словом могу сказать – сумбур. Нет постоянства, и нет никакой отчетности за свои действия и слова.
Однажды он якобы сломал руку. Забежал в раздевалку и начал пинать ящик с бельем. В какой-то момент он понял, что ящик ему не поддается, поэтому ударил его кулаком.
Потом он вызвал себе доктора, а тот зафиксировал перелом. Все посмеялись, потому что главному тренеру неуместно так себя вести при команде.
– Поэтому он так часто и меняет клубы?
– Если говорить начистоту… Мало кто знает, что у нас был легкий конфликт, в котором я пошел против Григоряна. Из-за этого меня убрали из команды. Я высказал мнение, что с этим человеком мы не добьемся поставленных целей и просто утонем, - рассказывал Юрченко.
А сам Григорян таким образом подытоживал итоги сезона для «Анжи» после поражения от ЦСКА
В ФНЛ у Григоряна было ещё задорнее – он метался между двумя дальневосточными клубами (СКА и «Луч-Энергия»), за что и те, и другие болельщики принципиальных соперников его очень не взлюбили. И устраивали всякого рода акции. Например, кидались в Григоряна петухом. Да, это не шутка, живым петухом...
Сам тренер страшно обижался на такие выходки и грозил фанатам тем, что уже обратился в ФСБ.
Короче говоря, Григорян сам охотно поддерживал уровень абсурда.
Год назад с лишним Григорян был уволен из «Луча». После этого (до переезда в Тамбов) он работал в женском футболе, но больше светился на телевидении. В своей манере Григорян периодически отжигал. Например:
– Вы даже не представляете, как я возмущен случившимся. Это еще мягко сказано. Талантливейшие наши футболисты, которым дан такой шанс в жизни, ведут себя просто по-идиотски, - делился мнением Григорян по поводу ситуации Кокорина и Мамаева через «Российскую газету». - По мне, я бы лишил их всего, что они заработали за карьеру.
Или:
- Рахимов? Почему он ещё не тренирует «Спартак»? Квалификация и навыки его на уровне, да и он бывший игрок клуба. Так какого черта? Потому что он таджик? – выдавал Григорян в эфире «Матч ТВ».
***
И в свой нынешний клуб Григорян пришёл не без скандала. За шесть туров до конца ФНЛ «Тамбов» шёл первым (опережал «Сочи» на четыре очка) под руководством Мурата Искакова. Он возглавил «Тамбов» по ходу предсезонной подготовки, когда умчался в Армению нервозный Талалаев.
Но руководство неожиданно сняло главного тренера и его помощника после чрезвычайно успешного сезона (первоначально «Тамбов» мог мечтать разве что о стыках) и поставило Григоряна.
За оставшиеся матчи «Сочи» Точилина так и не смог обойти «Тамбов» Григоряна. Де-юре задача была выполнена, команда стала победителем. Но такая перестановка на финишной прямой стороннему человеку может показаться натуральным свинством.
Теперь последим, как у Григоряна будет складываться соперничество с Точилиным в премьер-лиге.
Тем более в стартовом туре обе команды выглядели симпатично.
Фото: футбольный клуб «Зенит»
«Зубы показывать – это у дантиста». Григорян вернулся!
Самый прямой и колоритный российский тренер опять в деле. После поражения от действующего чемпиона наставник «Тамбова» напомнил всем, почему так ждали его возвращения в премьер-лигу
Фото: футбольный клуб «Зенит»