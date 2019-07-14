«Зубы показывать – это у дантиста». Григорян вернулся!

Самый прямой и колоритный российский тренер опять в деле. После поражения от действующего чемпиона наставник «Тамбова» напомнил всем, почему так ждали его возвращения в премьер-лигу

Фото: футбольный клуб «Зенит»