Тактическая победа Семака над Григоряном

До перерыва "Зенит" был ужасен
"Зенит", как и ЦСКА со "Спартаком", свой первый матч начал вальяжно и откровенно слабо. Хотя чемпион, в отличие от тех же красно-белых, мячом владел достаточно и запирал гостей в штрафной площади Шелии. Но действовали зенитовцы очень и очень медленно. Ерохин, проваливший матч за Суперкубок, вообще отказывался от такого понятия как "риск". Александр делал поперечную передачу и останавливался, играя не намного выше, чем чистый опорник Оздоев. Дриусси со Смольниковым не создавали нужную ширину атакам справа, а слева Жирков с Сантосом только-только привыкали друг к другу (возможно, говорили на известном Юре бразильском языке). Скорость атакам пытался придать не самый быстрый футболист питерцев Артем Дзюба, который опускал голову и шел в дриблинг. Других вариантов для продвижения мяча нападающий не видел, как и своего партнера по атаке Сердара Азмуна. В итоге, ни одного опасного момента по итогам 45 минут "Зенит" не создал, затерявшись в тамбово-григорянских оборонительных построениях, которые заключались, в основном, в быстрых возвращениях назад и персональной опеке.
Перестроения Семака решили исход матча
За 15 минут Сергей Семак нашел, как исправить проблемы команды в нападении. Стоило просто попросить Ерохина играть смелее, а самое главное, ближе к Дзюбе и Азмуну. Как только Александр появился на линии защитников "Тамбова", те запутались, потеряли своих и пропустили мгновенно. Сначала сам Ерохин замкнул фирменную подачу Жиркова (а атаку, кстати, начал Сантос). Через минуту Дзюба из вратарской, тоже головой, забил второй. И опять в центре обороны "Тамбова" царил хаос и бардак. А как иначе можно назвать факт, когда самый опасный футболист соперников остается абсолютно один?! Тут не только защита ошиблась, но и Григорян, который после первого пропущенного мяча не докричался до своих игроков. Хотя, как рассказали журналисты "Матч Премьер", в перерыве главный тренер "Тамбова" просматривал аналитический мини-отчет по действиям "Зенита", то есть вполне себе в современных тенденциях. Но своевременный ход в построениях обороны сделать не сумел.
Семак перегорел лишь в одном, точнее его подвел Дриусси, когда не использовал чистейший выход один на один. Главный тренер "Зенита" решил окончательно добить соперника и выпустил Сутормина вместо Ерохина. Центр поля у питерцев оголился, оттуда прилетел шальной гол от Бенито. Пришлось моментально реагировать, выпуская еще не отдохнувшего от Копа Америка Барриоса. Колумбиец в центре навел порядок, избавив "Зенит" от нервозной концовки, которую питерцы сами себе придумали. Но и здесь Семак показал, что чувствует игру и имеет хороший ресурс для того, чтобы оперативно в нее вмешиваться.
Ошибки Лунева продолжаются
У кого-то еще остались сомнения, что в сборной номером 1 должен быть Гилерме, а не Лунев? По летнему состоянию этих вратарей выбор однозначный в пользу голкипера "железнодорожников". Потому что Лунева в последнее время штормит, и тряска, в первую очередь, психологическая не заканчивается, а только усиливается. После кошмара в Суперкубке случились ляпы с дебютантом РПЛ. Первый звонок - это удар Аппаева в штангу еще до перерыва. Ни один повтор не дал уверенности, что Лунев закрывал ближний угол. Скорее даже наоборот. Лунев опять потерялся и занял плохую позицию. Второй звонок стал роковым ударом Бенито. Да, так давать бить с хорошей дистанции - это ошибка опорников и защитников. Но Лунев не оказался начеку. Наоборот, он зевнул. Двинулся в один угол, не успел сложиться под удар в другой. Потеря концентрации? "Локомотив" в Суперкубке не давал Луневу скучать. Потеря уверенности? Это похоже на правду. Только в какой момент сломался Лунев? А ведь его психологические проблемы были ясны после авиадебоша. Еще парочка привозов, и в основу "Зенита" вернется Кержаков. Только не Александр, а Михаил.
А что Сутормин?
Сергей Семак дал своему главному летнему приобретению чуть меньше получаса игрового времени. Сутормин выходил с задачей добивать "Тамбов", но результативно проявить себя полузащитнику не удалось. Когда хавбек сменил Ерохина, он сначала оказался слева. Когда "Тамбов" забил, и на поле появился Барриос, Сутормин стал действовать на привычном месте справа. Один раз сходил в удачную обводку, посадил Таказова на горчичник. И все. Делать выводы о Сутормине еще очень рано, но когда за игрока включается такой админресурс, то и в ответ ждут чего-то невероятного.
Качественный старт дебютантов
Вчера "Сочи" помутузил "Спартак", сегодня "Тамбов" подергал нервишки чемпиону. И те, и другие достойно смотрелись во встречах с топам чемпионата. Но, во-первых, это только первый тур. Во-вторых, на большие клубы и настрой большой. В игре "Тамбова" как раз желания было больше, чем техники и класса. А дальше что? Прогресс? Или ярлык "самобытной команды" с дальнейшим плавным движением на дно таблицы ближе к ФНЛ? И "Мордовия" в свое время ярко дебютировала, а хабаровский СКА вообще в первом матче РПЛ чуть не забил рабоной тому же "Зениту". Но потом все заканчивалось грустно. Поэтому восхищение "Сочи" с "Тамбовом" тоже может быть кратковременным.
Фото: официальный сайт "Зенита"