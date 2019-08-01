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В Петербург едет новый Халк? Похоже, РПЛ ждёт главный трансфер лета

«Зенит» готов отдать за полузащитника «Барселоны» Малкома 40 миллионов евро. О том, что это за футболист, и подробностях грядущей сделки.


Испанская Marca первой сообщила о том, что Малком, скорее всего, переедет в Россию. Сначала упоминались и другие клубы – например, настойчиво писали про «Эвертон», - но сейчас иностранная пресса отправляет игрока исключительно в Петербург.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев настолько уверенно говорит о Малкоме, будто его переход дело уже решённое и никуда футболист не денется:

- Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет.

У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. От команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет, - приводила слова Медведева «Фонтанка».

На таком этапе, конечно, стоило бы помолчать. Трансферы гораздо легче оформлять в тишине, чтобы у продающей стороны не было возможности спекулировать. Как бы питерцам не пришлось из-за этого переплачивать...


Впрочем, насчёт этого у «Зенита» проблем никаких . Пока генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев (хотя это и было полгода назад, ситуация не изменилась) говорит про пир во время чумы, а «Спартак» тужится, но никак не может заплатить 15 млн евро и побить свой трансферный рекорд, действующий чемпион легко и непринуждённо выкладывает 40 миллионов, в очередной раз демонстрируя свою исключительность в РПЛ.

И это не говоря о зарплате: по информации некоторых зарубежных изданий, Малком будет зарабатывать в России 8 млн евро в год. За последние годы игроков с такой личкой в чемпионате не было и близко. Исключение – Халк в 2016-м, но и он зарабатывал на миллион меньше.

Так получается, «Зенит» на данный момент лучше всех понимает степень ужесточения лимита на легионеров со следующего сезона. Если усиливаться игроком с иностранным паспортом, то таким, чтобы наверняка.


Малкому всего 22 года. Он может сыграть на обоих флангах, может выходить и на острие. После родного «Коринтианса» бразилец зарекомендовал себя в «Бордо» и переехал с небольшим скандалом в «Барселону» (каталонцы перебили предложение «Ромы» в последний момент, когда фанаты римлян уже готовились встречать самолёт, на котором должен был прилететь новичок).

В «Барселоне» получилось не очень. Малком редко выходил на поле и почти не проводил матчи целиком. Получалось более-менее неплохо в Кубке (Малком даже забивал «Реалу» в полуфинале), но этого было недостаточно, чтобы Вальверде решился дать игроку ещё один шанс.

Малком любит брать игру на себя, он взрывной и техничный, с хорошим ударом. Для нашей лиги это действительно будет находка – настолько мощных игроков к нам не приезжало давно.

Отдельно стоит выделить умение Малкомa бить издалека. Этот момент ещё сильнее сближает бразильца с питерской легендой Халком, который, как признался Малком, посоветовал ему ехать в Петербург.


Ещё Малком здорово кладёт со штрафных. Это, конечно, даже пугает: учитывая, что у Семака в составе и так есть Ракицкий.

В «Зените» полузащитник, скорее всего, будет выходить на правом фланге. Ригони и Мак, ходят слухи, Петербург покинут уже этим летом, а Сутормин станет игроком подмены. За россиянина, конечно, обидно, но ведь он догадывался, какая роль готовится ему в составе чемпиона.

Осталось только дождаться официального объявления. Как сообщают СМИ, оно состоится уже завтра.

Фото: global.espn.com, 90min.com, news18.com, РИА

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Теги: Малком Зенит
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