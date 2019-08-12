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Судьи испортили старт РПЛ. В каждом туре по результативной ошибке

К руководителю департамента судейства Александру Егорову слишком много вопросов. Ответ почти всегда один - VAR, но обеспечить видеоповторы на каждый матч лига не в состоянии.


Даже страшно представить, какая оставалась бы надежда, если б чуть больше года назад не начали тестировать систему видеопомощи арбитрам. Теперь без неё тяжело представить любую статусную игру, но она, очевидно, нужны и на рядовых матчах. Судьи не справляются - с давлением, со скоростями (хотя сложно представить, что именно из этого раздавило Мешкова на проходной игре ЦСКА - «Сочи») и слишком часто влияют на результат.

Старт чемпионата России арбитры провалили. Александр Егоров может сколько угодно отшучиваться и на публику горевать над своей ролью стрелочника - судейством сейчас, судя по сообщениям, например, журналиста Конова, недовольны не только клубы и болельщики, но и футбольное руководство. Такого не было уже давно.

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Всё началось в первом туре. «Спартак» пыхтел против «Сочи», стараясь не оступиться на первом же шаге, а судья Москалев помогал москвичам в этом деле. Ещё в первом тайме арбитр не поставил опасный штрафной в пользу гостей, а потом и пенальти за снос Рассказовым соперника.

В компенсированное ко второму тайму время Москалев уже не стеснялся. Вот так забивал победный гол защитник «красно-белых» Жиго.


В первом же игровом уик-энде состоялась ещё одна крупная ошибка в пользу Москвы. «Локомотив», принимавший «Рубин», заработал штрафной. К мячу подошёл Алексей Миранчук и забил - только вот гол засчитывать было нельзя. Александр Коломейцев нарушал новые правила, ломая казанскую стенку. Если что, теперь рядом с ней нельзя даже выстраиваться.



Вилков, видимо, не был в курсе.

Во втором туре отличился Левников, который обслуживал «Ростов» - «Спартак». Бакаев почему-то не получил вторую жёлтую, а ещё были пара неназначенных пенальти. Как вы догадываетесь, - в московские ворота.

После матча Карпин на вопрос, как ему судейство, прямо ответил: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство». Правда, в общении с арбитрами наставник «Ростова» настолько сдержанным не был.



Через неделю состоялась встреча «Оренбург» - «Зенит». Наш лучший арбитр (по крайней мере, его так обычно преподносят) Сергей Карасёв поставил неочевидный пенальти в пользу действующего чемпиона, а вот самый очевидный в ворота Лунева - не стал.

Александр Егоров ошибки подчинённого признал, а сам Карасёв извинился перед «Оренбургом». Но кому от этого стало легче?

Тогда же пострадал и «Спартак» в игре против «Тамбова» (защитник Григоряна, стоявший в стенке, закрыл лицо рукой, в которую попал мяч). Но за Народную команду не так страшно - в других трёх турах им с лихвой компенсировали эти потери.

Старейшее московское дерби, которое было назначено на четвёртый тур, обслуживал Владислав Безбородов. Этот арбитр тоже не стал замечать, что творит защитник Жиго руками - правда, игрок на этот раз орудовал внутри собственной штрафной.


«Спартак» вновь оказался с лишним заработанным очком из-за близорукости российских арбитров.

На этих выходных пострадал уже ЦСКА. Команда Гончаренко играла дома против «Сочи» и делала это не очень здорово. В первом тайме у гостей было преимущество по моментам, а после перерыва «армейцы» не создали ни одной по-настоящему убойной возможности, чтобы забить. Но на это были и объективные причины.

Например, проиграв около тридцати минут, поле покинул Сигурдссон. Защитник Калугин просто въехал ему сзади по ногам, но не получил даже жёлтой.


В конце игры пошла какая-то жесть. Защитник Миладинович врезал Чалову внутри своей штрафной и разбил лучшему бомбардиру прошлого сезона лицо. Это, конечно, пенальти и удаление.


Даже выяснили, что защитник нокаутировал Фёдора не с первой попытки. Быковать он начал ещё до входа в штрафную.

После матча Гончаренко справедливо возмущался:

- Все по одному сценарию. Нас могут ломать. Бить нос. А желтые получаем мы. Стандартная ситуация. Наверняка у Арнора сложная травма, - говорил тренер.

Помог бы VAR во всех этих моментах?

Не факт. Мешков увидел разбитое лицо Чалова и не стал совещаться с ассистентами, чтобы выяснить, откуда на лице нападающего кровь. Вилков, не заметивший Коломейцев в казанской стенке ещё во втором туре, проворонил статический момент - тут и без видеоповторов следовало бы разобраться.

В конце концов, на матче второго тура «Динамо» - «Рубин» работал VAR, но Башкиров, не коснувшийся соперника, всё равно получил вторую жёлтую. Арбитр просто не стал обращаться к повторам.

Но всё-таки это не паллиативное решение. Большую часть проблем видеоповторы решат.

Осталось только дождаться.

Фото: РПЛ, РИА Новости / Алексей Филиппов, ТАСС.

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Теги: Егоров VAR Спартак ЦСКА Сигрудссон Зенит
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