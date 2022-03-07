Григорий Иванов: этот VAR, блин, не понимаю, как он работает

Президент "Урала" Григорий Иванов остался недоволен работой судей в матче 20-го тура РПЛ с "Краснодаром". Функционер заявил, что не понимает принципы работы системы VAR.



ТАСС





"Конечно, все расстроены. Могли брать очки в этом матче. Судейство? Этот VAR, блин, не понимаю, как он работает, и кто принимает решения. Я не помню, чтобы за такие нарушения кто-то назначал пенальти", — цитирует Иванова Краснодар " одержал победу со счётом 2:1. Один из мячей южане забили с пенальти. А в концовке уже " Урал " претендовал на 11-метровый удар, но использование системы VAR не привело к его назначению."Конечно, все расстроены. Могли брать очки в этом матче. Судейство? Этот VAR, блин, не понимаю, как он работает, и кто принимает решения. Я не помню, чтобы за такие нарушения кто-то назначал пенальти", — цитирует Иванова Sport24