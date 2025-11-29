Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

"Краснодар" поздравил Мусаева с 200-м матчем в роли главного тренера

Пресс-служба "Краснодара" поздравила главного тренера команды Мурада Мусаева с юбилейной отметкой по количеству проведенных матчей за клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Ещё раз поздравили нашего главного тренера со значимым событием", – говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

Мурад Мусаев провел 200-й матч во главе клуба в среду, 26 ноября. Юбилейной игрой стала ответная четвертьфинальная встреча Кубка России "Краснодара" с "Оренбургом". Матч завершился разгромной победой черно-зеленых со счетом 4:0. Тем самым "Краснодар" вышел в полуфинал Пути РПЛ, где в следующий раз встретится с ЦСКА.

Под руководством Мусаева "Краснодар" 101 раз одержал победу, 44 раза сыграл вничью и потерпел 55 поражений. В предыдущем сезоне специалист привел команду к чемпионству в Российской Премьер-Лиги впервые в истории клуба. Кроме того, по итогам прошедшего сезона РФС признала Мусаева лучшим тренером.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится