"Краснодар" поздравил Мусаева с 200-м матчем в роли главного тренера

"Ещё раз поздравили нашего главного тренера со значимым событием", – говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".
Мурад Мусаев провел 200-й матч во главе клуба в среду, 26 ноября. Юбилейной игрой стала ответная четвертьфинальная встреча Кубка России "Краснодара" с "Оренбургом". Матч завершился разгромной победой черно-зеленых со счетом 4:0. Тем самым "Краснодар" вышел в полуфинал Пути РПЛ, где в следующий раз встретится с ЦСКА.
Под руководством Мусаева "Краснодар" 101 раз одержал победу, 44 раза сыграл вничью и потерпел 55 поражений. В предыдущем сезоне специалист привел команду к чемпионству в Российской Премьер-Лиги впервые в истории клуба. Кроме того, по итогам прошедшего сезона РФС признала Мусаева лучшим тренером.
