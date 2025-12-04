Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

Защитник "Спартака": Маркиньос заслужил награду "Золотой кабан"

Защитник "Спартака" Александер Джику высказался о вручении футболисту красно-белых Маркиньосу награды "Золотой кабан" по итогам прошлого сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Маркиньос был выбран болельщиками лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025.

- Маркиньос действительно заслуживает эту награду. Он настоящий работяга. Перед каждой тренировкой он дополнительно работает в зале. Марки, продолжай в том же духе, - сказал Джику "Чемпионату".

В сезоне-2024/2025 Маркиньос провёл 36 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 19 матчах за "Спартак" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 3 голевые передачи.

