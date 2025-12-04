Защитник "Спартака": Маркиньос заслужил награду "Золотой кабан"

Маркиньос был выбран болельщиками лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025.
- Маркиньос действительно заслуживает эту награду. Он настоящий работяга. Перед каждой тренировкой он дополнительно работает в зале. Марки, продолжай в том же духе, - сказал Джику "Чемпионату".
В сезоне-2024/2025 Маркиньос провёл 36 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
В текущем сезоне бразилец принял участие в 19 матчах за "Спартак" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 3 голевые передачи.
