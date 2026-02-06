Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1  (П 0 - 0) 1 100
ДинамоПенальти
Оренбург
2 - 0 2 0
Бунедкор1 тайм
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

"Динамо" заинтересовано в продлении контракта с вратарем - источник

Бело-голубые могут предложить новый контракт своему игроку.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, в московском "Динамо" заинтересованы в продлении контракта с 34-летним вратарем Андреем Луневым. Сообщается, что пока переговоров о пролонгации соглашения не было.

Действующий трудовой договор игрока с клубом истекает этим летом и включает опцию продления на еще один год, которая активируется автоматически по согласию сторон.

Лунев играет за "Динамо" с июля 2024 года. В составе бело-голубых голкипер провел 42 матча, в кторых 9 раз отыграл на ноль и пропустил 53 гола.

Источник: Metaratings

