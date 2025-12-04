Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

Романов рассказал о подготовке "Спартака" к матчу с "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов рассказал о подготовке к матчу 18-го тура с московским "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
- "Динамо" достаточно изученная нами команда. Мы понимаем как они играли с предыдущим тренерским штабом, и как они играют сейчас. Но мы отталкиваемся прежде всего от своей игры, - сказал Романов "Чемпионату".

Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича. С тех пор "Спартак" провел матчи с ЦСКА, "Локомотивом" и "Балтикой". В первых двух красно-белые одержали победы 1:0 и 3:2 соответственно, в последнем потерпели поражение 0:1.

Матч "Спартака" с "Динамо" состоится на "Лукойл Арене" 6 декабря в 16:30 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится