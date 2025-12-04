Романов рассказал о подготовке "Спартака" к матчу с "Динамо"

- "Динамо" достаточно изученная нами команда. Мы понимаем как они играли с предыдущим тренерским штабом, и как они играют сейчас. Но мы отталкиваемся прежде всего от своей игры, - сказал Романов "Чемпионату".
Вадим Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича. С тех пор "Спартак" провел матчи с ЦСКА, "Локомотивом" и "Балтикой". В первых двух красно-белые одержали победы 1:0 и 3:2 соответственно, в последнем потерпели поражение 0:1.
Матч "Спартака" с "Динамо" состоится на "Лукойл Арене" 6 декабря в 16:30 по московскому времени.