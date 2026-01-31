- Денисов лучше в стадии конструирования атак, в фазе развития атаки, во взаимодействии с партнёрами, лучше находит развитие решения в розыгрыше. Во всём остальном Саусь либо не хуже, либо лучше, - сказал спортдир калининградского клуба на ютуб-канале "Спартак Шоу".
Денисов в этом сезоне провел 25 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился одной результативной передачей. Саусь сыграл 19 встреч, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
"Балтика" в 18 турах чемпионата России набрала 35 очков и идёт на пятой строчке в таблице. В первом матче после рестарта РПЛ команда встретится с гостях с "Зенитом".
"Спартак" имеет в активе 29 баллов и располагается на шестой позиции. В 19-м туре чемпионата столичный клуб сыграет против "Сочи".
Спортивный директор "Балтики" сравнил Сауся и Денисова
Фото: ФК "Спартак"