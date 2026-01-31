Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
РодинаНе начат

Спортивный директор "Балтики" сравнил Сауся и Денисова

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян прокомментировал конкуренцию между Владиславом Саусем и защитником "Спартака" Даниилом Денисовым на правом фланге обороны московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
- Денисов лучше в стадии конструирования атак, в фазе развития атаки, во взаимодействии с партнёрами, лучше находит развитие решения в розыгрыше. Во всём остальном Саусь либо не хуже, либо лучше, - сказал спортдир калининградского клуба на ютуб-канале "Спартак Шоу".

Денисов в этом сезоне провел 25 матчей в чемпионате и Кубке России и отметился одной результативной передачей. Саусь сыграл 19 встреч, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

"Балтика" в 18 турах чемпионата России набрала 35 очков и идёт на пятой строчке в таблице. В первом матче после рестарта РПЛ команда встретится с гостях с "Зенитом".

"Спартак" имеет в активе 29 баллов и располагается на шестой позиции. В 19-м туре чемпионата столичный клуб сыграет против "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится