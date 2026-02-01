Матчи Скрыть

Саусь высказался о главном тренере "Спартака" Карседо

Новичок "Спартака" Владислав Саусь высказался о главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень интересно работать с Карседо. Он весь в игре, живет своим делом. Постараюсь выполнить все его установки", - передает слова Сауся пресс-служба "Спартака".

Владислав Саусь стал игроком московского клуба 26 января 2026 года. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером красно-белых 5 января 2026 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца июня 2028 года.

