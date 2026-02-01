"Батраков на слуху у многих клубов, в том числе в Италии и Испании. Он может спокойно влиться в игру таких команд, как "Ювентус" или "Наполи". Алексей очень талантлив, лучший молодой игрок России и один из самых перспективных футболистов своего возраста во всем мире. У него большое будущее, это точно", - сказал Барбоза "Матч ТВ".
Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Агент заявил, что испанские и итальянские клубы следят за Батраковым
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался об Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"