- Сегодня мы увидели матч с сильным соперником: прошлогодний чемпион, участник Лиги конференций на сегодняшний день. Нам очень понравилась вовлечённость в игру наших ребят, их отношение к делу, - сказал Галактионов пресс-службе клуба.
Товарищеский матч между "Локомотивом" и "Ноа" (Армения) закончился победой железнодорожников со счетом 2:0. Голами отличились Евгений Морозов и Николай Комличенко. Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут 5 февраля с "Уралом".
Галактионов высказался о победе "Локомотива" над "Ноа"
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу в товарищеском матче против "Ноа" со счетом 2:0.
Фото: ФК "Локомотив"