Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

Галактионов высказался о победе "Локомотива" над "Ноа"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу в товарищеском матче против "Ноа" со счетом 2:0.
Фото: ФК "Локомотив"
- Сегодня мы увидели матч с сильным соперником: прошлогодний чемпион, участник Лиги конференций на сегодняшний день. Нам очень понравилась вовлечённость в игру наших ребят, их отношение к делу, - сказал Галактионов пресс-службе клуба.

Товарищеский матч между "Локомотивом" и "Ноа" (Армения) закончился победой железнодорожников со счетом 2:0. Голами отличились Евгений Морозов и Николай Комличенко. Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут 5 февраля с "Уралом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится